انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي

انتهي فريق عمل مسلسل "الأب الروحي" من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل بعد فترة تصوير استمرت أكثر من 7 شهور مكثفة فرضها المخرج تامر حمزة من أجل الانتهاء من العمل،ثم مرحلة المونتاج.



ويشارك في الجزء الثاني من "الأب الروحي"، مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: "سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز ومحمد محمود عبد العزيز، محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.