ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
شيرى نبيل
انتهي فريق عمل مسلسل "الأب الروحي" من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل بعد فترة تصوير استمرت أكثر من 7 شهور مكثفة فرضها المخرج تامر حمزة من أجل الانتهاء من العمل،ثم مرحلة المونتاج.

ويشارك في الجزء الثاني من "الأب الروحي"، مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: "سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز ومحمد محمود عبد العزيز، محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.

ترشيحاتنا

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

نوبل 2018 .. جيمس أليسون ذئب الطب المنتقم من السرطان بعد أن قتل أمه وأخاه

رئيس جامعة أسيوط يوقع الكشف الطبي على طالب ألقى بنفسه من الطابق الثالث

تعرف على أماكن الكشف الشامل لـ فيروس سي

فاطمة ناصر تحتفل بتخطي حلقات نصيبي وقسمتك 2 المليون مشاهدة

البوم عمرو دياب الجديد 2018 .. محمود العسيلي: هذه أغنيتي المفضلة

العثور على جثة سيدة بعمرها 150 عام في تابوت معدني.. صور

مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو

بسبب رسوبه .. طالب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بجامعة أسيوط

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

هيفاء وهبي تمنع التعليق على هذه الصورة بانستجرام بسبب زواج سري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يناقشان سبل التعاون المشترك.. صور

اقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على حملة فيروس سى..صور

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

فيديو

القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
الفيروسات الكبدية: توفير علاج فيروس سي للمريض خلال شهرين..فيديو
شاهد.. أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟