ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 472 متهما هاربا من أحكام قضائية في القليوبية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:06 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 472 محكوم عليهم و12 حكم جناية فى حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث يفيد قيام مباحث تنفيذ الأحكام بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 472 محكوم عليهم بإجمالي أحكام منفذة 5891حكم و930 حكم جزئي و140 حكم مستأنف و12 جنايات،وتحصيل 4298 جنيها غرامات و 511 تحرير مخالفة.

كما تم تحرير 205 قضايا مرافق وهم 9 أشغال طريق و4 نظافة و 73 إزالة فورية و 28 وصلة كهربائية و 8 فرش شاي و 15 إزالة كشك و 14 إزالة تندة و 51 بائعا متجولا و 3 عربة فول كما تم رفع 5 أطنان قمامة كما أسفرت الحملة عن فحص 35 شقة و134 من قاطنيها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ترشيحاتنا

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

بـ المسطرة والكارنيه.. فهمي ينهي صراع التختة الأولى: لا للعنف والكل مجبور الخاطر

فاطمة ناصر تحتفل بتخطي حلقات نصيبي وقسمتك 2 المليون مشاهدة

تعرف على أماكن الكشف الشامل لـ فيروس سي

بعد إعلان ميلانيا..تاريخ زيارات زوجات الزعماء لمصر: الأهرامات نقطة جذب

عيد ميلاد بهاء سلطان.. حقيقة تجسسه لصالح إسرائيل في بداية مشواره

طاهر أبو زيد وسيد عبدالحفيظ يشاركان في وداع صفوت عبدالحليم.. صور

حيثيات الحكم في قضية فساد المواسير: المشروع شابه فساد إداري كبير

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

هيفاء وهبي تمنع التعليق على هذه الصورة بانستجرام بسبب زواج سري

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. صور

السفارة الأمريكية تحذر المصريين من هذا الأمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يناقشان سبل التعاون المشترك.. صور

اقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على حملة فيروس سى..صور

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

فيديو

القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
الفيروسات الكبدية: توفير علاج فيروس سي للمريض خلال شهرين..فيديو
شاهد.. أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟