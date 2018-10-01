ضبط 472 متهما هاربا من أحكام قضائية في القليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 472 محكوم عليهم و12 حكم جناية فى حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.





تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث يفيد قيام مباحث تنفيذ الأحكام بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 472 محكوم عليهم بإجمالي أحكام منفذة 5891حكم و930 حكم جزئي و140 حكم مستأنف و12 جنايات،وتحصيل 4298 جنيها غرامات و 511 تحرير مخالفة.



