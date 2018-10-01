ضبط 3 أشقاء يلقون جثة أمام مستشفى بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمعاونة الأهالى القبض على ثلاثة أشقاء حال قيامهم بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام مستشفى الصالحية عقب تعديهم عليه بالضرب لوجود خلافات بينهم.



وهم كلٍ من مصطفى س. ج- 38 سنة له معلومات جنائية وصبرى - 32 سنة وعلاء - 42 سنة جميعهم عمال زراعيين ومُقيمون أبوخروع بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية وذلك حال قيامهم بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام مستشفى الصالحية بدائرة قسم شرطة الصالحية، مُستقلين سيارة ملاكى.



بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باستدراج المدعو/ يوسف س. ع- 25 سنه عامل ومُقيم بذات محل إقامتهم" إلى سيارتهم " وقاموا بالتعدى عليه بالضرب؛ ما أدى لإصابته بكدمات وسحجات متفرقة، لوجود خلافات بينهم، ولدى استشعارهم بأنه يلفظ أنفاسه قاموا بإلقائه أمام المستشفى لإسعافه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.