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برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:03 م
النائب احمد عبد اللطيف
النائب احمد عبد اللطيف
توك شو
ناشد الدكتور أحمد عبد اللطيف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، كافة مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركة في المبادرة الخاصة بالمسح الشامل لمرضى فيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر،لمساعدة المرضى على التعافي من هذا المرض.

وقال عبد اللطيف،خلال مداخلة هاتفية له خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية"،إن فيروس سي هو المرض القاتل الصامت، حيث ان المريض إذا أهمل علاجه تحدث له مضاعفات مميتة.

وأضاف "عبد اللطيف" إن المبادرة الخاصة بالمسح الشامل لمرضى فيروس سي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعد استكمالا للمبادرة الخاصة بعلاج مليون ونصف المليون مريض من مرضى فيروس سي.

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