ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المصري: لم أقلق من البطولة المطلقة في بحر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:12 م
صدى البلد
شيري نبيل
عبر النجم ماجد المصري عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل "بحر" والذي بدأ في تصويره ومن المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.

وأضاف أن مسلسل "بحر" لم يكن البطولة المطلقة بالنسبة له، بل سبق وشارك النجمة إلهام شاهين في بطولة مسلسل "قلب امرأة" والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل "بحر" يخوض به ماجد المصرى أولى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان ماجد المصرى وكوكى، وفوزية محمد، الفنان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، ومنة عرفة، وثراء جبيل وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى.

ترشيحاتنا

تعرف على أعراض الزهايمر وكيف تحمي نفسك من الإصابة بالمرض

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

بورصة الدواجن .. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والساسو

بعد إعلان ميلانيا..تاريخ زيارات زوجات الزعماء لمصر: الأهرامات نقطة جذب

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

ملعقتين من هذا المشروب لحرق دهون الكرش للأبد

صفوت عبد الحليم.. مايسترو الكرة الصغير داخل جدران التتش

ضبط 3 أشقاء يلقون جثة أمام مستشفى بالشرقية

تيرى هنري على رادار تدريب برشلونة

مصر تخطو نحو حلم تنظيم المونديال..اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لاستضافة كأس العام 2030.. ورياضة البرلمان: فرصتنا قوية

فوز أمريكي وياباني بجائزة نوبل فى الطب لأبحاثهما في علاج السرطان

عيد ميلاد بهاء سلطان.. حقيقة تجسسه لصالح إسرائيل في بداية مشواره

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يناقشان سبل التعاون المشترك.. صور

اقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على حملة فيروس سى..صور

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

فيديو

القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
الفيروسات الكبدية: توفير علاج فيروس سي للمريض خلال شهرين..فيديو
شاهد.. أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟