ماجد المصري: لم أقلق من البطولة المطلقة في بحر

عبر النجم ماجد المصري عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسلسل "بحر" والذي بدأ في تصويره ومن المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.



وأضاف أن مسلسل "بحر" لم يكن البطولة المطلقة بالنسبة له، بل سبق وشارك النجمة إلهام شاهين في بطولة مسلسل "قلب امرأة" والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



مسلسل "بحر" يخوض به ماجد المصرى أولى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان ماجد المصرى وكوكى، وفوزية محمد، الفنان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، ومنة عرفة، وثراء جبيل وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى.



