احتفالية لتكريم أسرة الشهيد محمد على رشوان بالمحلة..فيديو وصور

شارك اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى واللواء محمد الورورى حكمدار المحلة اليوم الاثنين في افتتاح مدرسة الشهيد محمد على رشوان بعد تجديدها وإطلاق اسم الشهيد عليها ( التقوى سابقا).



وجاء ذلك بحضور العميد خالد فوزى رئيس حى ثان المحله وهاله الباجورى مديرة إدارة غرب المحله التعليمية و المقدم فادى ملاك رئيس مرور المحلة والمقدم ايهاب محرم رئيس شرطة المرافق وأهالى الشهيد.



كما شهد الحفل اقامة العديد من العروض الفنية للطلبة ووضع اعلام مصر وترديد الاغاني الوطنيه , وفى نهاية الحفل قدم رئيس المدينه درعا تذكارية لاسرة الشهيد تكريما له وتخليدا لاسمه.



يذكر أن الشهيد محمد على فؤاد رشوان من مواليد 1992 منشية خضر بثان المحله تخرج في كلية الضباط الاحتياط 2015 واستشهد 2016 بالشيخ زويد فى شمال سيناء عقب قيامة بمهمه قتاليه ضد مجموعه من العناصر الإرهابية.