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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: توقف استيراد الغاز خبر سار لكل المصريين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توقف استيراد الحكومة المصرية للغاز المسال خبر سار ليس فقط للحكومة ولقطاع الطاقة وإنما لكل المصريين.

وأكد "جنيدي"، أن وقف الإستيراد و تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ثمرة كبرى من ثمار التنمية التى تمت فى عهد الرئيس السيسى، و التى سيكون لها انعكاس كبير على دفع مزيد من المشروعات و الاستثمارات فى مجال الطاقة.

وأضاف "جنيدي"، أن تشجيع الاستخدامات المعتمدة على الغاز الطبيعى مثل تطبيقات الـ( Co – Generation) التوليد المشترك و التكييف المركزى، إنتاج المياه الساخنة، والبخار أصبح أولى من أى وقت مضى و أنسب لطبيعه مزيج الطاقه المصرى، مشيرا إلى أن مصر تتقدم بخطى راسخه لتصبح بحق مركز طاقه إقليمى فى هذه المنطقه الهامة من العالم.

.وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تشهد بداية جديده فى قطاع الطاقه كلها أمل و تفاؤل ومزيد من الخطوات الناجحة، والتي سيجني الشعب المصرى كله ثمار ما يتم من تنمية و قرارات شجاعة .

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