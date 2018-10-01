المان سيتى يستعيد نجمه قبل مواجهة ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن عودة نجم مانشستر سيتي، إلى تدريبات الفريق الاستعدادية لمواجهة هوفنهايم الألماني، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط السيتيزنز، عاد إلى تدريبات الفريق الجماعية، صباح اليوم الإثنين، بعد غيابه لأكثر من شهر ونصف عن الفريق.





وكان دي بروين تعرض للإصابة في الرباط الجانبي للركبة، خلال مواجهة آرسنال في بداية شهر أغسطس الماضي، غاب على إثرها طوال الفترة الماضية.





وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من أن النادي أعلن من قبل أن مدة غياب دي بروين ستصل إلى 3 أشهر على الأقل، إلا أنه عاد إلى التدريبات مرة أخرى بعد ستة أسابيع ونصف فقط، ليمنح بيب جوارديولا، مديره الفني، دفعة قوية قبل لقاء دوري الأبطال.





ومن المقرر أن يسافر مانشستر سيتي إلى ألمانيا، لمواجهة هوفنهايم، مساء غد الثلاثاء، على أن يلعب ضد ليفربول، بالجولة الثامنة من البريميرليج، الأحد المقبل.



