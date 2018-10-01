أول تعليق من إيران على إطلاق صواريخ باليستية تجاه سوريا

قال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن الهجوم الذي وقع في سوريا بصواريخ باليستية يستهدف منظمي الهجوم الإرهابي في الأحواز الإيراني، مؤكدا إن «طهران تشن حربًا جدية ضد الإرهاب».



ونقلت وكالة «إيسنا» ما قاله قاسمى إن تلك الخطوة تشير إلى العزم والإصرار التام من قبل إيران على مكافحة والتصدى للإرهاب على مختلف المستويات.



وأطلقت إيران صباح اليوم الاثنين صواريخ باليستية على جماعات قالت إنها "إرهابية" شرق الفرات بسوريا وأنها على علاقة بالهجوم الذي استهدف العرض العسكري الايراني في الأحواز، الشهر الماضي.

