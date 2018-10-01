ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على إطلاق صواريخ باليستية تجاه سوريا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:23 م
ممثل وزارة الخارجية
ممثل وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
لانا طارق
قال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن الهجوم الذي وقع في سوريا بصواريخ باليستية يستهدف منظمي الهجوم الإرهابي في الأحواز الإيراني، مؤكدا إن «طهران تشن حربًا جدية ضد الإرهاب».

ونقلت وكالة «إيسنا» ما قاله قاسمى إن تلك الخطوة تشير إلى العزم والإصرار التام من قبل إيران على مكافحة والتصدى للإرهاب على مختلف المستويات.

وأطلقت إيران صباح اليوم الاثنين صواريخ باليستية على جماعات قالت إنها "إرهابية" شرق الفرات بسوريا وأنها على علاقة بالهجوم الذي استهدف العرض العسكري الايراني في الأحواز، الشهر الماضي.

ترشيحاتنا

الشعب هو البطل .. فيلم يوثق التلاحم بين القوات المسلحة والشعب المصري

السفارة الأمريكية تحذر المصريين من هذا الأمر

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

صور نادرة للاميرة ديانا وتشارلز تكشف حزنها قبل انفصالها بأسابيع

بـ المسطرة والكارنيه.. فهمي ينهي صراع التختة الأولى: لا للعنف والكل مجبور الخاطر

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

نوبل 2018 .. جيمس أليسون ذئب الطب المنتقم من السرطان بعد أن قتل أمه وأخاه

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

تفجير انتحاري يستهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

برلماني: خصم 40% عند سداد فواتير الكهرباء والمياه المتأخرة

طاهر أبو زيد وسيد عبدالحفيظ يشاركان في وداع صفوت عبدالحليم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. صور

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

الخطيب وشطة وإكرامي يشاركون في تشييع جثمان صفوت عبدالحليم..فيديووصور

فيديو

خبير: إصلاحات البنية التحتية ساهمت في تنشيط السياحة بمصر.. فيديو
برلماني: مصر أصبحت رائدة في مجال مكافحة فيروس سي والأمراض غير السارية..فيديو
مسئول إيراني يعترف: الحرس الثوري حاول تفجير الحرم المكى عام 1986 .. فيديو وصور
مدير مبادرة القضاء على فيروس سي: سنقضى على المرض فى 7 أشهر.. فيديو
سامح سعد يوضح أهمية سياحة الجذور لمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟