الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بمحافظات (الإسكندرية، بنى سويف، أسوان، الأقصر، البحيرة، الوادى الجديد، شمال سيناء، المنوفية، والفيوم).





وقام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى، شهادات ميلاد، زواج، وفاة، طلاق" - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج ") .





ونسق قطاع الشرطة المتخصصة مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية") .



