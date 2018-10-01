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حوادث

الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:58 م
قوافل خدمية للمواطنين
قوافل خدمية للمواطنين
مصطفى الرماح
نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بمحافظات (الإسكندرية، بنى سويف، أسوان، الأقصر، البحيرة، الوادى الجديد، شمال سيناء، المنوفية، والفيوم).

وقام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى، شهادات ميلاد، زواج، وفاة، طلاق" - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج ") .

ونسق قطاع الشرطة المتخصصة مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية") .

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ) وإضطلاع كافة أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر احتياجًا .
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور
الداخلية تنظم قوافل خدمية لمواطني 9 محافظات.. صور

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