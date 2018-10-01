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برلمان

برلمانية تطالب بالتوسع فى الحدائق العامة ومتنزهات الأطفال المجانية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:50 م
حدائق الاطفال
حدائق الاطفال
ماجدة بدوي
تقدمت النائبة انيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بخطة لإحياء الحدائق العامة ومتنزهات الأطفال المجانية وذلك من خلال إقتراح برغبة بشأن إلزام رؤساء الأحياء بإيجاد حدائق عامة ومنطقة ترفيهية بكل منطقة سكنية مجانية كخدمة لاهالى المنطقة السكانية.

وأوضحت حسونة أن مظاهر البهجة والرعاية بأطفالنا تلاشت واندثرت، وتلاشت المتنزهات العامة وحدائق الأطفال المجانية، والتى هي ملاذ لكثير من الاهالى والأطفال لاسيما من الطبقة المتوسطة أو اقل من المتوسطة، فالمتنزهات العامة وحدائق الأطفال كانت تكسو الميادين، وكانت تعتبر متنزه عطلة الدراسة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة.

واردفت: "لسبب غير معلوم تلاشت هذه الحدائق، ولم تعد موجودة فى حياتنا، وتم إهمالها وما تبقي منها فقط هي يافطة على مكان مهجور ومكتوب عليه حديقة عامة، هذا ما دفعنا للتقدم باقتراحنا هذا بشأن إلزام رؤساء الأحياء بإعادة أحياء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة وإيجاد منطقة ترفيهية بكل منطقة سكنية مجانية كخدمة لاهالى المنطقة السكانية".

وأكدت أن الدستور نص فى المادة (8) منه على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فالحدائق العامة ومتنزهات الأطفال هى جزء من التزام الدولة لتوفير الحياة الكريمة، فهذا حق المواطن على الدولة، مثلما يحدث فى كل دول العالم.

وتابعت حسونة: "المتنزهات العامة والحدائق المجانية هى المتنفس الوحيد المجاني للاهالى خصوصا فى المناطق الشعبية يومي الخميس والجمعة، أو فى العطلات الرسمية".

واقترحت النائبة إلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتخصيص حدائق عامة فى الميادين أو أماكن تردد الاهالى، وملحق بها منطقة ترفيهية مجانية للأطفال، مطالبة بحصر كامل بكل الحدائق العامة على مستوى الجمهورية والمعطلة بلا أي سبب سوى الإهمال، ووضع إستراتيجية لرفع كفاءتها.

كما طالبت بإلزام رؤساء الأحياء بتنمية وتطوير الألعاب الترفيهية للأطفال الملحقة بهذه الحدائق، ووضع فرد امن لضبط وتأمين تواجد الاهالى ولمنع اى سلوكيات قد تصدر من البعض، فضلا عن إلزام رؤساء الأحياء بالصيانة الدورية لهذه الحدائق، وطالبت بمساهمة وزارة المالية برعاية هذه الحدائق وتكلفة صيانتها بالإضافة الي تدبير التبرعات من المؤسسات المصرفية ورجال الاعمال لنفس الغرض.

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