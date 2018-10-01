أهالي طملاي وكفر داود يستغيثون لعمل كمين شرطي لمواجهة تجارة المخدرات

يعاني سكان قرية طملاي وقرية كفر داوود بالمنوفية من حالة من الانفلات الأمني وعدم السيطرة الأمنية بشكل كامل علي مداخل ومخارج القري وذلك بعد رفع كمين طملاي الذي كان يتوسط المسافة الواقعة بين قري مركز منوف وقري مركز اشمون مرورا بطملاي وكفر داوود وصولا للكمين الواقع بمدخل مدينة السادات.



ويعد هذا الكمين مهما وحيويا حيث يقع في منطقة مهمة حيث كان يعمل علي التغطية الأمنية ويعد فاصلا بين محافظة البحيرة ومحافظة المنوفية، حيث كان يؤمن مدخل مديرية التحرير والتي كانت تربط محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة وأيضا كان يعمل علي تأمين الطريق الرابط بين المنوفية ومركز كوم حمادة ومنذ إزالة الكمين وتعاني هذه المناطق من حالة من الانفلات الأمنى وعدم ضبط الأمور، وأصبحت مداخل ومخارج هذه القري مرتعا لتجار المخدرات وذوي الأحكام الجنائية المطلوب التنفيذ عليهم في أحكام صادرة ضدهم.



حيث قال م.ع موظف: إنه منذ فترة تجاوزت العامين فوجئنا بقيام الأجهزة الأمنية وهيئة الطرق بإزالة مبني الكمين الذي كان يقع أمام كوبري طملاي الرابط بين قري مركز منوف وأشمون وشبين الكوم بمدينة السادات ومحافظة البحيرة ومركز كوم حمادة، وعندما توجهنا بالسؤال للأجهزة التنفيذية ردوا علينا أن موقع الكمين جاء في اتجاه الطريق الإقليمي الذي يتم إنشاؤه ومنذ ذلك الوقت تم رفع الكمين ومن وقتها وتعاني المنطقة من حالة من الانفلات الأمني ورواج تجارة المخدرات، حيث أدرك تجار المخدرات أنهم في مأمن بعيد عن رجال المباحث خصوصا أن المنطقة جبلية ومفتوحة علي عديد من المراكز والمحافظات.



وأكمل الحديث الحاج عبدالمنعم .ج أحد كبار القرية قائلا "منذ رفع الكمين توقعنا من الجهات الأمنية وجود أقوال أمنية تجوب أو كمائن متحركة تجوب المنطقة وتجوب مداخل القري ومخارجها لإعطاء شعور للأهالي ولسكان المنطقة بالتواجد الأمني الفعال، وتعاني هذه المنطقة من كثرة لجوء المسجلين الخطرين وذوي الأحكام الجنائية إليها، خصوصا أنها منطقة صحراوية ولها منافذ علي كثير من المحافظات، حيث من السهل الهروب إلي مدينة السادات أو إلي الطريق الصحراوي أو مديرية التحرير أو محافظة البحيرة مما جعل المنطقة ملاذا آمنا للهاربين وذوي الأحكام ،



وأكمل الحديث بهاء .ع طالب بالجامعة، قائلا أصبحنا نري وجوها لأشخاص غريبة عن قريتنا وعن منطقتنا تجوب المنطقة في وسط النهار بحثا عن مروحية وبائعي المخدرات الذين تجدهم دائما علي جانبي الطريق في مداخل ومخارج القرية لاستقبال زبائنهم ، والغريب في الأمر أن هؤلاء التجار يقفون لبيع المخدرات وسط الطريق دون أدنى اهتمام بالمارة في الطريق أو برجال الأمن لأنهم علموا أنهم في مأمن بعيد عنهم.



وفي النهاية نطالب من القيادات الأمنية بالمحافظة وضع كمين بديل بالمنطقة أمام مطلع كوبري قرية طملاي أو في مكان آخر أو استبداله بكمين أو قول أمني متحرك لتغطية هذه المنطقة وتأمينها.