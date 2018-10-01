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اقتصاد

العشماوي: 40 منطقة لوجيستية لتطوير التجارة الداخلية.. إحداها بالأردن

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
محمد صبيح
كشف الدكتور إبراهيم العشماوي ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن 5 أنواع من المناطق اللوجيستية يستهدفها الجهاز من أجل الارتقاء وتنظيم التجارة الداخلية في مصر.. هي: الخارجية والدولية والحدودية والإقليمية والمحورية.

وقال العشماوي لـ "صدى البلد"، إنه في إطار تنفيذ الخريطة الاستثمارية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، يستهدف الجهاز إنشاء منطقة لوجيستية خارجية في الأردن على مساحة 20 فدانا تخدم العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف أن الخريطة الاستثمارية لتطوير منظومة التجارة الداخلية تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية دولية في محافظة الإسكندرية على مساحة 10 إلى 20 فدانا.. بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجيستية حدودية في محافظات أسوان والبحر الأحمر ومطروح.

ويستهدف الجهاز إنشاء 27 منطقة لوجيستية إقليمية في جميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف الخريطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء 8 مناطق لوجيستية محورية على مساحة من 20 إلى 40 فدانا لكل منطقة في محافظات الدقهليه والجيزة وسوهاج والشرقية والبحيرة وقنا والمنيا والغربية.

ويبلغ إجمالي المناطق اللوجيستية المستهدف إنشائها في إطار الخريطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية نحو 40 منطقة لوجيستية مقسمة إلى 1 دولية و1 خارجية و3 حدودية و 8 محورية و27 إقليمية.

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