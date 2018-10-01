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ضبط 75 ألف أمبول وقرص دوائي مجهول ومنتهي الصلاحية بالشرقية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:31 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
اكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم ضبط 75 ألفا و104 اقراص وأمبولات دوائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذلك بناءً عن فحص عدد من شكاوي واردة من المواطنين.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم ورود عدد من الشكاوي تفيد قيام 4 أماكن غير مرخصة ببيع أدويه مخدرات (جدول ثالث ) ومنتهية الصلاحية ، وعلي الفور تم تنفيذ حملة تفتيشية ورقابية مكبرة بالتنسيق بين ادارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بالمديرية و الادارة العامه للرقابة التجارية بمديريه التموين والتجارة الداخليه بالشرقية وذلك بمركزي الزقازيق و أبوحماد وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٤٥٦٠ قرصا / زجاجه ادويه بدون فواتير بصيدليتين بدون ترخيص بالمخالفه لقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ والمعدل بالقانون رقم ١٦٧ لسنه ١٩٩٨.

كما تم ضبط ٩٧٣٠ قرصا / زجاجه ادوية متنوعه بدون فواتير في مركزين طبيين غير مصرح ببيع وتداول الأدوية بها و١٢٠ أمبولة ( كتامين - نالوفين ) جدول ثالث مخدرات و٦٠٠ زجاجة محاليل طبيه متنوعه منتهيه الصلاحيه معده للإستخدام و ١٥٣٠ قمع / فيال أدوية خارج الثلاجه محفوظه في درجه حرارة عاليه مما قد يؤدي إلي تلفها معده للاستخدام والبيع و٥٦٤ قرص ادوية مجهولة المصدر وغير مسجلة في وزارة الصحه والسكان .

واضاف "مسعود" انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات و تحرير محاضر رقم ١٦٧٨٩ ،١٦٧٩٤ لسنه ٢٠١٨ جنح قسم ثان الزقازيق و ٢٤٨١٥ ، ٢٤٨١٦ لسنه ٢٠١٨ جنح مركز ابوحماد.

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