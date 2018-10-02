الإفتاء: من أفتوا بحرمة فوائد البنوك أجازوا العمل فيها.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعمول به فى دار الإفتاء عن العمل فى البنوك أنه جائز شرعا ولا حرج فيه.



وأضاف أمين الفتوى، فى رده على سؤال "ما حكم العمل فى البنوك"، أن الذين أفتوا بحرمة فوائد البنوك قالوا ومع ذلك يجوز العمل فى هذه البنوك، منوها أن أرباح البنوك وشهادات الاستثمار جائزة.



وتابع: العمل فى البنوك ليس محرمًا، ولكن أمر البنوك مختلف فيه بين العلماء المعاصرين وهذا الخلاف مبنيٌّ على تكييف معاملاته، مع اتفاقهم جميعًا على حرمة الربا ولكن من ابتلي بشئ من المختلَف فيه فليقلد من أجاز ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.





