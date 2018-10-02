ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: من أفتوا بحرمة فوائد البنوك أجازوا العمل فيها.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:30 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعمول به فى دار الإفتاء عن العمل فى البنوك أنه جائز شرعا ولا حرج فيه.

وأضاف أمين الفتوى، فى رده على سؤال "ما حكم العمل فى البنوك"، أن الذين أفتوا بحرمة فوائد البنوك قالوا ومع ذلك يجوز العمل فى هذه البنوك، منوها أن أرباح البنوك وشهادات الاستثمار جائزة.

وتابع: العمل فى البنوك ليس محرمًا، ولكن أمر البنوك مختلف فيه بين العلماء المعاصرين وهذا الخلاف مبنيٌّ على تكييف معاملاته، مع اتفاقهم جميعًا على حرمة الربا ولكن من ابتلي بشئ من المختلَف فيه فليقلد من أجاز ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.


ترشيحاتنا

مجلس الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل فسخ تعاقد الشركات الراعية

6 حيل لتنظيف حمامك في 15 دقيقة فقط

السعودية تنفي تعليق مشروع للطاقة الشمسية مع سوفت بنك

برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

محمد صلاح يلتقي رمضان صبحي صدفة بمدينة مانشستر ..صورة

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

أزمة حادة في الأهلي بسبب قرار اتحاد الكرة بخصوص تذاكر مباراة وفاق سطيف

الكويت تكشف حقيقة وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة

سيد معوض: كان ينقصنا مناشدة صالح جمعة بالالتزام عبر الفضائيات

فضائح مرشح ترامب الجنسية تتسبب في رقم قياسي من بلاغات ضحايا التحرش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟