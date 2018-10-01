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القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:10 م
مبادرة القضاء عليى
مبادرة القضاء عليى فيروس سي
توك شو
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، هي أكبر وأضخم مشروع قومي في مصر منذ بداية التاريخ.

وتابع "الطباخ" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأثنين، أنهم يستهدفون خلال الحملة 3 ملايين مواطن على مستوى محافظة القليوبية.

وأشار " الطباخ" إلى أن وزارة الصحة قد قامت بتدريب كافة مقدمي الخدمة خلال الحملة على أحدث الأجهزة طبقًا للمعايير العالمية الخاصة بمكافحة العدوى للتسهيل عليهم وعلى المواطنين المتلقين للخدمة.

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