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رياضة

نجم أرسنال يغيب عن فريقه عن الدوري الأوروبي أمام بطل أذربيجان

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:04 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية، عن غياب هنريك مخيتريان لاعب وسط آرسنال، عن مباراة فريقه المقبلة أمام كارباكا أجدام الأذربيجاني، بالدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الأرميني هنريك مخيتريان، لن يسافر مع بعثة الجانرز، لأسباب سياسية تتعلق بالصراع الدائر بين بلاده وأذربيجان، في ظل النزاع وتصاعد التوتر وتجدد الاشتباكات الحدودية.

وأضافت أن المواطنين الأرمينيين ممنوعون من دخول أذربيجان بالوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة أن حكومة أذربيجان، منحت بوروسيا دورتموند الألماني، استثناءً في 2015 بدخول مخيتريان عندما كان لاعبًا بالفريق الأصفر، إلا أن النادي فضّل بقاء اللاعب في ألمانيا، بسبب مخاوف أمنية.

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