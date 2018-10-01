ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حالات إغماء واختناق بسبب الزحام داخل مدرسة ثانوية بالفيوم.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:10 م
حالات اغماء واختناق
حالات اغماء واختناق بسبب الزحام داخل مدرسة ثانوية
الفيوم - نبيل أبو السعود
أصيب عدد من طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات، بحالات اختناقات، خلال تواجدهن بالفصل، نتيجة الزحام الشديد وضم إدارة المدرسة لفصلين، وعدم وجود إنارة بالمدرسة.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

وتبين من التحقيقات أن بعض طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات بمركز إبشواى، أصيبن بحالات إغماء نتيجة ضم فصلين بفصل واحد خلال الدراسة والتغيرات الجوية، وعدم تشغيل مراوح الفصول نتيجة انقطاع الكهرباء بالمدرسة.

وفور علم أولياء الأمور بالحادث، تزاحم المئات منهم إلى المدرسة، وصعدوا إلى الفصول للاطمئنان على بناتهن، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، وقامت بنقل الطالبات المصابات بحالات الإغماء إلى مستشفى إبشواى المركزى للعلاج.
حالات إغماء واختناق بسبب الزحام داخل مدرسة ثانوية بالفيوم.. صور
حالات إغماء واختناق بسبب الزحام داخل مدرسة ثانوية بالفيوم.. صور
حالات إغماء واختناق بسبب الزحام داخل مدرسة ثانوية بالفيوم.. صور

ترشيحاتنا

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. صور

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

أول تعليق روسي على ضرب إيران لسوريا بصواريخ باليستية

القبض على كوافيرة تعمل بالجونة لنشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة

كشف لغز ذبح طفل الدقهلية.. قتله صديقه وألقى الجثة في المصرف

النيابة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة: المتهم مضطرب نفسيا

القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر بـ جدو البطل

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

شاهد.. أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد

نوبل 2018 .. جيمس أليسون ذئب الطب المنتقم من السرطان بعد أن قتل أمه وأخاه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يناقشان سبل التعاون المشترك.. صور

اقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على حملة فيروس سى..صور

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

فيديو

القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
الفيروسات الكبدية: توفير علاج فيروس سي للمريض خلال شهرين..فيديو
شاهد.. أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟