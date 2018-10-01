حالات إغماء واختناق بسبب الزحام داخل مدرسة ثانوية بالفيوم.. صور

وفور علم أولياء الأمور بالحادث، تزاحم المئات منهم إلى المدرسة، وصعدوا إلى الفصول للاطمئنان على بناتهن، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

أصيب عدد من طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات، بحالات اختناقات، خلال تواجدهن بالفصل، نتيجة الزحام الشديد وضم إدارة المدرسة لفصلين، وعدم وجود إنارة بالمدرسة.تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.وتبين من التحقيقات أن بعض طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات بمركز إبشواى، أصيبن بحالات إغماء نتيجة ضم فصلين بفصل واحد خلال الدراسة والتغيرات الجوية، وعدم تشغيل مراوح الفصول نتيجة انقطاع الكهرباء بالمدرسة.انتقلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة، وقامت بنقل الطالبات المصابات بحالات الإغماء إلى مستشفى إبشواى المركزى للعلاج.