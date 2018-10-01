حيثيات الحكم في قضية فساد المواسير: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في القضية والتربح والإضرار بالمال العام..الشركات تعاملت مع كل جزء من المشروع كوحدة منفصلة.. وإهدار 2.5 مليار جنيه على الدولة

حيثيات الحكم في قضية فساد المواسير:

- عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في القضية والتربح، والإضرار الجسيم بالمال العام

- المشروع اجتمع عليه عوامل الفشل من الفساد الإداري وسوء التخطيط وعشوائية التنفيذ وانعدام الكفاءة المهنية

- تعاملت كل شركة ومستشاريها مع كل جزء من أجزاء المشروع وكانها وحدة منفصلة وليس لها اي علاقة بباقي أجزائه

- اختيار مواسير g.r.p تاثر بدرجة كبيرة بتطبيق القرارات الوزارية التي اوجدتها كاحد البدائل الفنية

- نيابة الاموال العامة استبعدت شبهة تلك الجرائم جميعها المثارة بالاوراق وحفظها اداريا



أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني،حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في قضية فساد مواسير مياه الشرب والتربح، والإضرار الجسيم بالمال العام بما بلغت قيمته 2,5 مليارات جنيه والمتهم فيها كل من "محمود م."، (52 سنة)، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، و"السيد إ."، (62 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، و"أحمد ع."، (52 سنة)، رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة العالم العربي للاستثمارات المالية، و"سعد ح."، (61 سنة)، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب.



وأكدت المحكمة،في أسباب حكمها أنه بعد أن محصت الدعوى الماثلة وأحاطت بها عن بصر وبصيرة فإنها تحصل كافة جوانبها بالقدر اللازم للفصل فيها، على أنه في إطار حرص الدولة الممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمجتمع العمراني الحالي والمستقبلي للقاهرة الجديدة ، فقد تم التخطيط لتنفيذ مشروع عملاق هو الأول من نوعه في ذلك الوقت في أفريقيا والشرق الأوسط لنقل المياه من مآخذ على النيل بمنطقة المعادي وحتى محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة على عدة مراحل.



وأضافت: "الأولى فيها لنقل 500 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية ومقدارها 2,5 مليار جنيه ويتم تنفيذها خلال 3 سنوات، ومراحل مستقبلية لتصل كمية المياه التي يتم نقلها الى 4 مليارات متر مكعب يوميا، وقام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالإنابة عن وزارة الإسكان بطرح مناقصة عام 2006 بين المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات التصميمية ومستندات طرح مشروع الماخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطة تنقية المياه وتم إسنادها لاتحاد مكتبي الداربير الذي قام بإعداد تلك الدراسات المتكاملة عن المشروع بما فيها مستندات الطرح بين شركات المقاولات.



وكان ينتظر لهذا المشروع الحيوي أن تجتمع له أسباب النجاح إلا أنه قد اجتمع عليه عوامل الفشل من الفساد الإداري وسوء التخطيط وعشوائية التنفيذ وانعدام الكفاءة المهنية حيث تم تقسيم المشروع لعدة أجزاء وإسناد كل جزء لشركة مختلفة باستشاري مختلف ، فتم تنفيذ أعمال ماخذ المياه من النيل لشركة مختار ابراهيم سابقا واسناد تنفيذ الخطوط الناقلة عن مواسير g.r.p بطول مسار 31 كيلو مترا بقطر 2600 كم لشركة حسن علام وتوريد شركتي المستقبل وامياستيت لصناعة الانابيب واسناد تنفيذ عدد 3 روافع مياه شركة المقاولون العرب ومحطة تنقية المياه لشركة طلعت مصطفى واسناد وتنفيذ منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم لشركة اصول، وبينما كان استشاري المالك وهو الجزء التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في مرحلة التصميم "اتحاد مكتبي الداربيس" فقد كان الاستشاري في مرحلة التنفيذ "ماخذ و روافع وخطوط ناقلة" لمركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية "اتفاروسينيك " واستشاري المراقبة و التحكم مكتب محرم باخوم و استشاري محطة تنقية المياه مكتب صالحو حجاب.



وأشارت المحكمة إلى أنه نتيجة ذلك كله تعاملت كل شركة ومستشاريها مع كل جزء من أجزاء المشروع وكانها وحدة منفصلة وليس لها اي علاقة بباقي أجزائه، ونتج عن ذلك ان فقد هذا المشروع العملاق التطابق والتنسيق بين مكوناته و بالتالي مع بدء التشغيل التجريبي الذي تم بتاريخ 30 سبتمبر 2013 بعد ان تاخر تنفيذ المشروع بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد حدث تسرب في المياه و كسر في مباني غرف الاستقبال والدفع وفشلت تجارب تشغيل المشروع كما فشلت جميع المحاولات المتكررة لاصلاحه .



وأنه في إطار متابعة القيادة السياسية للمشروع، فقد قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7 أغسطس تشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الإسكان لدارسة مشروع تغذية مدينة القاهرة الجديدة وكذلك العاصمة الادارية الجديدة مستقبلا بالمياه و تكون مهمتها مراجعة جميه مكونات المشروع و اعداد تقرير متكامل عن المشروع والاجراءات اللازمة لتصويبه و تلافي الملاحظات الموجودة ليعمل بكفاءة تامة وفقا لخطة زمنية محددة و تحديد المسئوليات بشان ماسبق تنفيذه بالمشروع واسلوب عمل كل جهة مع تلك الملاحظات التي ظهرت بجميع مراحل المشروع.



وباشرت اللجنة عملها، وكان المهندس وزير الاسكان لما تلاحظ له من تاخر تنفيذ المشروع عن ميعاده المحدد وفشل التجارب المتتالية فقد أصدر قراره رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية هندسية تختص بدراسة المشروع والإفادة عن مدى ملائمته وسلامة نوعية المواسير المستخدمة بالمشروع خاصة المسار الممتد من القطاع الثاني بمنطقة زهراء المعادي حتى يمكن تشغيل المشروع بامان مع بيان المناطق التي تمثل خطورة و الحل الامثل لها.



وباشرت تلك اللجنة عملها بالفعل ورفعت تقريرها الذي افاد بان اختيار مواسير g.r.p تاثر بدرجة كبيرة بتطبيق القرارات الوزارية التي اوجدتها كاحد البدائل الفنية التي يجب اعتبارها ومقارنتها بالبدائل الاخرى التي اسفرت العطاءات المقدمة من الشرطات بعد اعطاء الافضلية للشركات المتقدمة تبعا للتقييم المزدوج الفني والمالي بان تكون تلك المواسير الاول بين البدائل الثلاثة المطروحة وهي g.r.p و خرسانة سابقة الاجهاو و زهر مرن، ثانيا ان من اهم الصعوبات التي تعرض لها مشروع الخطوط هو عدم نجاح عملية اختبار المواسير قطر 2600 مم قرابة 25% من الوصلات التي تمتوريدها من شركة المستقبل ويشير التحليل الفني المبدئي لهذه المشكلة الى ان تقسيم الجلب والجوانات المطاطية التي تم استخدامها في هذا القطر الكبير تحت ضغط .



وأوضحت أن نيابة الأموال العامة بعد ان فرغت من تحقيقاتها في القضيتين الأولى و الثانية المتعلقة بذلك المشروع وبعد أن استمعت لكافة الشهود النفي والاثبان واطلاعها على كافة تقارير الخبراء وتقرير لجنة وزارة الدفاع انتهى المحامي العام الاول في القضية الاولى بتاريخ 7 يوليو 2015 وفي القضية الثانية بتاريخ 2 يوليو 2016 الى الموافقة على استبعاد شبهة تلك الجرائم جميعها المثارة بالاوراق وحفظها اداريا بناء على المذكرة الذي اعدها المحقق في كلا القضيتين والتي أحاط فيها بالدعوى وفحص ادلتها، وأن ذلك القرار يعد في حقيقته هو امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود جريمة.



ولم يتم الطعن على ذلك القرار الصادر من النيابة العامة في المواعيد القانونية المحدد له وفقا لقانون الاجراءات الجنائية او تعليمات النائب العام وهي مدة 3 اشهر، ومن ثم فان لكل من هذين الامرين بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية صحة اصدار و هي سلطة التحقيق وهي النيابة العامة فلا يجوز لها من بعد الرجوع فيه مالم يطرأ سبب لالغاءه قانونا و يعني ذلك ان اي اجراء تحقيق اتخذته النيابة لعامة بعد امرها بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية يعد باطلا بما في ذلك امر الاحالة الذي اصدرته في تلك القضية.