هالة فهمي تنصح المتزوجات حديثا: كله إلا حماتك

قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، بعض النصائح لكل زوجة جديدة.
وجاء من بين أهم تلك النصائح: "كل زوجة تتعامل مع حماتها على أنها أمها الثانية لأن دعواتهن باقية في حق الزوجة"، معلقًة: "كله سلف ودين وكله هيترد فيكي لما تكوني أم الزوج".
وأشارت "فهمي" إلى أن التربية والأصول في المنزل هذا ما يجب التعامل به مع حماتك.
وجاء من بين أهم تلك النصائح: "كل زوجة تتعامل مع حماتها على أنها أمها الثانية لأن دعواتهن باقية في حق الزوجة"، معلقًة: "كله سلف ودين وكله هيترد فيكي لما تكوني أم الزوج".
وأشارت "فهمي" إلى أن التربية والأصول في المنزل هذا ما يجب التعامل به مع حماتك.