هالة فهمي تنصح المتزوجات حديثا: كله إلا حماتك

قدمت الشيف هالة فهمي خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، بعض النصائح لكل زوجة جديدة.



وجاء من بين أهم تلك النصائح: "كل زوجة تتعامل مع حماتها على أنها أمها الثانية لأن دعواتهن باقية في حق الزوجة"، معلقًة: "كله سلف ودين وكله هيترد فيكي لما تكوني أم الزوج".



وأشارت "فهمي" إلى أن التربية والأصول في المنزل هذا ما يجب التعامل به مع حماتك.