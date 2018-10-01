اتفاق مرتقب بين مصر للأنظمة وبنوك مصرية لدعم التأمين المصرفي



وأكدت علي ان الشركة تتعاون مع جميع البنوك العاملة في السوق لتقديم برامج الحماية ضد اختراق الأنظمة وتوريد ماكينات نقاط البيع Pos مشيرة إلى تعاقد الشركة مع بنك مصر لتوريد 200 ماكينة pos .



قالت نبيلة عمران، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الدولية للانظمة «العاملة في مجال تركيب الشبكات الإلكترونية وتأمين الانظمة الإلكترونية ضد الاختراق ان الشركة تعتزم الدخول في مشروع جديد مع بنكين قطاع خاص بهدف قيام الشركة بتزويد فروع البنكين بالانظمة الإلكترونية والماكينات لإصدار بطاقات الائتمان بشكل فورى.واشارت خلال مؤتمر التحول الرقمى لنظم المدفوعات في مصر إلى أن هذا المشروع يتيح للبنك إصدار البطاقات الائتمانية بطريقة فورية للعملاء دون انتظار فترة زمنية كما يتم حاليا وهو ما يساهم في تقليل الوقت والجهد.وأوضحت ان الشركة تعتزم إطلاق فرع جديد في العاصمة الإدارية الجديدة في العام المقبل بهدف تقديم خدماتها للعملاء الجدد من البنوك والشركات وغير ذلك.