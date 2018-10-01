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الري: مهتمون بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة للحفاظ على مياه النيل.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال يسرى خفاجة، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري وجه دعوة لكل دول العالم للمشاركة فى اسبوع القاهرة الاول للمياه، لافتًا إلى انه سيتم فيه مناقشة ورفع الوعي الكامل بأهمية المياه والتحديات المائية التي تواجه مصر داخليًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، في مداخلة ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر، أن المؤتمر يحمل شعار الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة، وسيجري مناقشة التغييرات المناخية وتأثيرها على البلدان ونقص المياه وضرورة دعم البيئة وعقد جلسات حوارية.

وأفاد بأن المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر هم وزراء ومنظمات مهتمة بالمياه ومشاركة أكثر من 70 وزيرا، مفيدًا بان هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة المصرية بالتعاون مع دول إفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

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