تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها ندوة بمركز إعلام المحلة.. صور

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها" بمقر الارشاد الزراعى بالشجاعية بحضور المهندسة عفاف حسين مدير مركز الارشاد وميريهام الحلوجى وحنان عبد العاطى أخصائى اعلام توعيه بجهاز شئون البيئة بالغربية.



وأشارت "ميرهام" الى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمزارعين للاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز من خلال تأجير مكابس قش الأرز الى كل من ينشأ مركز لتجميع القش بأسعار مدعمة مع منحه مبلغ 50 جنيها عن كل طن مع احتفاظه بالقش للاستفاده منه بدلا من حرقه والتسبب فى السحابة السوداء التى نعانى منها كل عام خاصة مع موسم جمع الأرز.



وأكدت حنان عبد العاطى أهمية الاستفادة من قش الأرز بواسطة الكومة السمادية لاستخدامها فى تسميد الأرض الزراعية بدلا من الكيماويات التى تضر بالأرض وبصحة الإنسان، لافتة إلى استخدامه فى مشروع بيوجاز لتوليد الغاز الطبيعى بالمنازل بعد خلطه بروث المواشى، لافتة إلى تقديم وزارة البيئة الدعم الفنى اللازم لهذا المشروع.



حضر الندوة عدد من أهالى القرية وتلاميذ المدارس وأدارها الاعلامى جلال أبو النصر تحت إشراف مصطفى حسين مدير مركز إعلام المحلة الكبرى وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.