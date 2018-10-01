إقبال أهالى البحيرة على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى ..صور

شهدت الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا بالمركز الصحى المخصص للكشف على المواطنيين التابع للإدارة الصحية بايتاى البارود .



وتوافد المواطنون الى المراكز الصحية المتخصصة للحملة القومية للقضاء على فيروس سى منذ الساعة 9 صباحا وسط استحسان وقبول من الأهالى.



وتمكنت الإدارة الصحية برئاسة الدكتور محمد الغنيمى بمعاونة الدكتور حسام السباخى وكيل الإدارة من توفير كافة الاستعدادات والأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن" فيروس سى" حيت تم توفير أجهزة التحاليل وأجهزة الضغط والسكر



واكد الدكتور محمد الغنيمى مدير الإدارة الصحية بايتاى البارود على تواجد 36 مركز طبي يعمل من خلالها 108 فرق طبية مكونة من "أطباء وممرضين ومدخل بيانات"



وبدأت اليوم الإثنين أولى فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سى والامراض غير السارية" ويفتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة الحملة بالمركز الصحى المخصص لذلك بالوحدة الصحية بقرية الحجناية بمركز دمنهور.



وأعلنت مديرية الصحة والسكان عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى فى 408 مراكز صحية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي والتى تنطلق الاثنين الموافق الأول من أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل بإستهداف 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة بمشاركة 14 ألفا و460 فريقا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.



وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" علي توفير كافة المتطلبات التى تتضمن"احهزة التحاليل الخلصة بفيروس سى ،اجهزة لقياس الضغط والسكر والسمنة" لتنفيذ الحملة علي اكمل وجه، مشيرا إلى صرف العلاج لمريض الضغط والسكر والسمنة فور اكتشافه من المكان الذى كشف فيه لافتا إلى صرف علاج مرض "فيروس سى" فور اكتشافه من المراكز المتخصصة عن البطاقة وتسجيل بيانات المريض.



واشار وكيل صحة البحيرة الى الانتهاء من كافة الاستعدادات وجميع الامكانيات بتضافر كافة الجهود المخلصة من خلال تنفيذ آليات عمل وإجراءات صارمة تم اتخاذها من شأنها المساهمة في إنجاح حملة مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط،السكر،السمنة المفرطة" وذلك وبالتعاون مع كل الإدارات الصحية والإدارات الفنية والنوعية بمديرية الصحة وخارجها على مستوى المحافظة.



وأوضح "عتمان" ان إنطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالبحيرة يتم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية ومديريات الأوقاف والكنيسة لحث الأئمة والخطباء للتعريف بالحملة وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فيها، والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجامعة دمنهور لتوعية الطلاب مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 15335 للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيتم إرسال البيانات التحليلية لمحافظتهم.



ويناشد وكيل صحة البحيرة جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى أماكن الكشف للإطمئنان على أنفسهم لمساعدة المسؤولين للقضاء على تلك المرض في أسرع وقت ممكن لتكون مصر خالية تماما من هذا المرض عام 2020 مؤكدا على المتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات فورا وبذل كافة الجهود لانجاح حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية .

