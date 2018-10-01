تقرير تخيلي..عبد الحليم حافظ وسعاد حسني بدلا من عمرو دياب ودينا الشربيني.. السوشيال ميديا تكشف علاقة العندليب والسندريلا .. وحليم يتبع أسلوب الهضبة بالصمت

-سعاد حسني تقدم حليم لجمهوره في حفل الاسكندرية و دينا الشربيني ترافق الهضبة في حفلات الساحل الشمالي

-البنات والصيف فيلم وحيد جمع بين العندليب والسندريلا .. وجار تحضير فيلم يجمع الهضبة ودينا الشربيني



-السوشيال ميديا



تداول الكثيرون من رواد السوشيال ميديا في الزمن الجميل خبر وجود علاقة تجمع بين سندريلا الشاشة سعاد حسني و العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما أكد مقربون من النجمين هذا الامر وتردد أنهما يتقابلان بشكل يومي ويصطحب العندليب سعاد حسني في رحلاته خارج مصر.



-حضور الحفلات



رغم أن سعاد حسني شقيقتها نجاة الصغيرة،إلا انها حرصت على حضور حفلات عبد الحليم بشكل مستمر وحرصت خلال الموسم الصيفي على حضور حفله الذي اقيم بأحد شواطئ الاسكندرية وقدمته لجمهوره الذي استقبها بالتصفيق الحار والورود.



ونفس الأمر فعلته دينا التي حضرت جميع حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي هذا العام.



-الصمت



تجاهل حليم شائعة ارتباطه بالسندريلا وعلاقة الحب بينهما بالصمت ، وهذا ما فعتله الأخيرة خوفا من تأثر جماهيريتهما حال اعلان الارتباط خاصة ان حليم معشوق النساء وغالبية جمهوره من الجنس الناعم.



ويتجاهل ايضًا عمرو دياب شائعة ارتباطه بدينا الشربيني ولم يدل بأي تصريح صحفي ليترك الاقاويل تزداد يوما تلو الاخر.



الاعمال الفنية



شاركت سعاد حسني العندليب الاسمر بطولة فيلم " البنات والصيف" وهو العمل الوحيد الذي جمع بينهما في السينما ، فيما اعلن عمرو دياب انه سيشارك دينا بطولة فيلم جديد جار التحضير له مع المخرج طارق العريان.



إخفاء تفاصيل الحياة الشخصية حق كل شخص مهما كانت طبيعة حياته حتى وإن كان انسانا بسيطا .. ولكن إذا فعلها المشاهير وقرروا عدم الكشف عن تفاصيل تخص حياتهم الشخصية،فإن الجمهور يعتبر هذا الأمر "سر" ويبدأ في البحث وراءه ورسم سيناريوهات وتخيلات في أذهانهم.ولم يسلم عبدالحليم حافظ وسعاد حسني قديمًا ولا عمرو دياب ودينا الشربيني حديثًا من لعنة الشهرة ، فارتباط هؤلاء النجوم غير المعلن وشائعات زواجهم في الخفاء فتح سقف الخيال أمام الكثيرين .. لماذا لم يعلنوا وهل طلب الرجل أن يظل ارتباطهما بعيدًا عن النور.. وما حقيقة العلاقة بالضبط ..اسئلة كثيرة يتم طرحها .. ولكن هناك سؤالا جديدا " ماذا إذا كان عبد الحليم وسعاد حسني في عصرنا هذا.. هل كانا سينجحان في التكتم على تفاصيل زيجتهما أم كان سيتم الكشف عنها من قبل السوشيال ميديا مثلما حدث مع دينا الشربيني و عمرو دياب" .وفي حال إذا كان العندليب والسندريلا يعيشان بيننا حاليا، نستعرض 3 عوامل كانت قد تساعد في الكشف عن علاقتهما وهو ما حدث بالفعل مع دينا الشربيني وعمرو دياب: