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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، صباح اليوم، فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتى بدأت فى 9 محافظات حيث قام المحافظ بإطلاق أعمال المبادرة بالمركز الطبى بمدينة بنها.

من ناحية أخرى، شهدت فعاليات المبادرة فى يومها الأول إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة السيدات لإجراء الكشف الطبى عليهم وعمل الفحوصات اللازمة.

وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن المبادرة تغطى جميع مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل تظهر للحالة التى يتم الكشف عليها فى مدة زمنية من 10 إلى 20 دقيقة وبعدها تبدأ الحالة فى صرف العلاج اللازم إذا ثبت إصابتها بأى أمراض.

وأشار الطباخ إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية قامت بتوفير اتوبيسات مينى باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من سن 18 عاما وحتى سن 60 عاما، لافتا إلى أن العمل في جميع الوحدات والمراكز الصحية سيكون على فترين يوميا إذ يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، مضيفا أن جميع التحاليل والعلاج يقدم مجانيا من خلال بطاقة الرقم القومي للمواطن.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المشاركة فى مبادرة فيروس سى باعتبارها واجبا وطنيا على الجميع ان يجب يشارك فيه وبكل قوة وندعمها من القلب لأنها فرصة ذهبية للقضاء على هذا الفيروس، مشيرا الى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.

وأكد عبدالحليم أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز مؤكدا ان المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سى حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس (سي) مؤكدا ان هذا المرض بدون متابعة او علاج سيؤدى الى مضاعفات خطيرة.
محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

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