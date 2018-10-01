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محافظات

محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة إلى مستشفى مشتول السوق، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، وللتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى وإلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها.

وتجول المحافظ داخل أقسام الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وبنك الدم وغرفة التعقيم الخاصة بالعمليات والعيادات الخارجية واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وكلف المحافظ مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد أن تبين تعطل 3 ماكينات غسيل كلوي و 2 حضانة أطفال و 2 جهاز بغرفة التعقيم للمساهمة في تقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى ، مشددًا على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف ولضمان عدم حصول أعطال مفاجئة وحفاظًا على أرواح المرضى.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة ببحث شكوى العمال المؤقتين بالمستشفى والمتضررين من عدم صرف رواتبهم لمدة شهرين استجابة لمطلبهم وحرصًا على استقرار أوضاعهم المعيشية والإجتماعية.
محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور
محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور
محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

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