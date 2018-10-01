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محافظات

محافظ الفيوم يطمئن على صحة طالبات الاختناق .. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
اطمأن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم على الطالبات المصابات بحالات اختناق بمدرسة العجميين الثانوية بنات، اللاتي تم نقلهن لمستشفى أبشواى المركزى.

كان عدد من طالبات مدرسة العجميين الثانوية بنات بمركز أبشواى قد اصبن بحالات اختناق نتيجة خطأ ادارى بضم فصلين من المدرسة فى فصل واحد بالاضافة الى انقطاع التيار الكهربائى عن المدرسة وعدم تشغيل المراوح فى الفصول وتقلب المناخ , ساعد فى إصابة عدد من الطالبات بحالات اغماء.

وفور علم اولياء الامور انتشرت شائعة بالقرية بحدوث تسمم للطالبات فاندفع المئات من أولياء الأمور الى الفصول داخل المدرسة، وتم نقل الطالبات المصابات بسيارات السعاف الى مستشفى أبشواى المركزى للعلاج.

وتحرر محضر بالحادث , واخطرت نيابة ابشواى التى تولت التحقيق.
محافظ الفيوم يطمئن على صحة طالبات الاختناق .. صور
محافظ الفيوم يطمئن على صحة طالبات الاختناق .. صور
محافظ الفيوم يطمئن على صحة طالبات الاختناق .. صور

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