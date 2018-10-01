محافظ المنوفية يوجه بتوفير سيارة لنقل مريض لمستشفى شبين الكوم.. صور

وجه اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية بتوفير سيارة خاصة من المحافظة لنقل أحد المواطنين إلي مستشفي شبين الكوم التعليمي والذي يلتمس إجراء عملية جراحية ، موجهًا مدير المستشفي التعليمي بسرعة توفير سرير له بالعناية المركزة وعمل كافة الفحوصات الطبية له.



جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المواطنين أمام مقر إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للإستماع إلي مطالبهم وحل شكاواهم .



وإستمع محافظ المنوفية إلي شكوي لمجموعة من الصيادين بكفر العشري وعزبة العناني والبحر الفرعوني التابعين لمركز ومدينة منوف يتضررون من محطة الصرف الصحي بكفر السنابسة والتي تشكل تهديدًا بالغًا علي الثروة السمكية بالمنطقة التي تعد مصدر زرقهم.



ووجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بسرعة دراسة الموضوع والعرض عليه بالرأي وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.



كما وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة للنزول والمعاينة علي أرض الواقع لفحص برج مخالف للرسم الهندسي وتعدي علي الطريق العام بشارع الإستاد بشبين الكوم وكذا دراسة شكوي تعنت مجلس مدينة تلا بعدم استخراج رخصة مبان لأحد المواطنين بالرغم من استيفاء كافة الأوارق والمستندات وإعداد تقرير مفصل بذلك.



وقرر احالة شكوي أحد المواطنين إلي رئيس الوحدة المحلية يتضرر من إنارة أعمدة الكهرباء بشكل مستمر أثناء النهار مما يتسبب في إهدار المال العام ، كما وجه المحافظ طلبا إلي وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص لمواطنة نظرًا لظروفها الإجتماعية.



وفى نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية على أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين وأن مثل هذه اللقاءات تهدف إلي التواصل وإعطاء خطوات جادة لحل كافة المشكلات من خلال تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقديم الحلول المناسبة في أسرع وقت .



