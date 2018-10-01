إحالة طبيبي العظام والصدر بالعيادات الخارجية بمستشفى مشتول السوق للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة واقعة عدم تواجد طبيبي العظام والصدر بالعيادات الخارجية بمستشفى مشتول السوق للتحقيق أثناء زيارة المحافظ الأمر الذي يترتب عليه خلل في تقديم الخدمة الطبية للمرضى وللمترددين على المستشفى ويخلق حالة من الإستياء بينهم.



كان محافظ الشرقية خلال زيارته المفاجئة اليوم لمستشفى مشتول السوق وتفقده للعيادات الخارجية للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، تلاحظ عدم تواجد طبيبي العظام والصدر ليقرر إحالتهما للتحقيق وإتخاذ اللازم حيالهما مؤكدًا على ضرورة إنتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.



فيما كلف المحافظ مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد أن تبين تعطل 3 ماكينات غسيل كلوي و 2 حضانة أطفال و 2 جهاز بغرفة التعقيم للمساهمة في تقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى ، مشددًا على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف ولضمان عدم حصول أعطال مفاجئة وحفاظًا على أرواح المرضى.