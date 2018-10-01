مضاعفة جوائز جامعة طنطا التقديرية

صرح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة قد وافق على زيادة الجوائز التقديرية التى تمنحها جامعة طنطا (بقيمة 25 ألف جنيه)، إلى جائزتين بدلًا من واحدة في مجال العلوم الطبية والإنسانية، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، مؤكدًا حرص إدارة جامعة طنطا على تقديرها لجميع أساتذة الجامعة المهتمين بالبحث العلمي.



وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى الشيخ، أن فكرة تخصيص جائزتين بدلًا من واحدة لكل من العلوم الطبية والإنسانية، جاءت بناءً على اقتراح مجلس الدراسات العليا، والذي يأتي في إطار توجه الجامعة نحو تأصيل ثقافة التنافس الإيجابي بين أعضاء هيئة التدريس، متمنيًا أن تسهم هذه الجوائز في تحسين جودة مخرجات البحث العلمي، وبالتالي خدمة المجتمع وتنميته.

