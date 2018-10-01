ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:38 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى والدكتورة رانيا المشاط
شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شكره لوزيرى الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى والدكتورة رانيا المشاط على مشاركتهما عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية في الحدث السياحى الكبير المتمثل في إستضافة أسوان للمؤتمر السنوى لإتحاد الشركات ومنظمى الرحلات السياحية البلجيكية فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر والذي يضم نحو 200 من منظمى هذه الرحلات.

وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن المؤتمر يعكس عودة السياحة الأوربية لأهم المقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية فى ظل تمتع أسوان بالعديد من المقومات والتنوع فى المنتج السياحى.

جاء ذلك أثناء قيام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية بعدد من المعالم والمواقع السياحية داخل نطاق مدينة أسوان شملت معابد فيله ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية ومتحف النوبة والسوق السياحى للإطمئنان والتأكد من جاهزية هذه المواقع لإستقبال السائحين والزائرين مع الموسم الجديد.
محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور
محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور
محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور
محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور
محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

تعرف على أماكن الكشف الشامل لـ فيروس سي

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

السجن 15 عاما لإرهابي روسي خطط لبث تفجير انتحاري على الهواء

رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

مصر تخطو نحو حلم تنظيم المونديال..اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لاستضافة كأس العام 2030.. ورياضة البرلمان: فرصتنا قوية

ميدو عن الكرة المصرية: المشهد مليء بالمؤامرات والمصالح الشخصية

نوبل 2018 .. جيمس أليسون ذئب الطب المنتقم من السرطان بعد أن قتل أمه وأخاه

تقرير تخيلي..عبد الحليم حافظ وسعاد حسني بدلا من عمرو دياب ودينا الشربيني.. السوشيال ميديا تكشف علاقة العندليب والسندريلا .. وحليم يتبع أسلوب الهضبة بالصمت

مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو

الأزهر ينتصر للمرأة ويحظر نقلها من المعاهد الأزهرية إلا برغبتها

رئيس الوزراء يزور جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور

وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور

رئيس الوزراء يشيد بمنظومة التعليم الجديدة أثناء زيارة لمدرسة بشرم الشيخ ..صور

فيديو

صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
محافظة الغربية تنظم حملة للتبرع بالدم فى طنطا.. فيديو وصور
ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو
خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو
القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟