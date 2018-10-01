محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور

قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شكره لوزيرى الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى والدكتورة رانيا المشاط على مشاركتهما عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية في الحدث السياحى الكبير المتمثل في إستضافة أسوان للمؤتمر السنوى لإتحاد الشركات ومنظمى الرحلات السياحية البلجيكية فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر والذي يضم نحو 200 من منظمى هذه الرحلات.



وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن المؤتمر يعكس عودة السياحة الأوربية لأهم المقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية فى ظل تمتع أسوان بالعديد من المقومات والتنوع فى المنتج السياحى.



جاء ذلك أثناء قيام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية بعدد من المعالم والمواقع السياحية داخل نطاق مدينة أسوان شملت معابد فيله ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية ومتحف النوبة والسوق السياحى للإطمئنان والتأكد من جاهزية هذه المواقع لإستقبال السائحين والزائرين مع الموسم الجديد.

