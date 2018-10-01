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محافظات

محافظ أسوان: جميع المدن السياحية مؤمنة تماما.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والأمنية، بجانب الكيانات السياحية والمجتمع المدنى تبذل قصارى جهدها لاستقبال ضيوف وزائري أسوان في هذا الموسم السياحي لتوفير المناخ الآمن لكل سائح.

جاء ذلك أثناء قيام الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بجولة تفقدية بعدد من المعالم والمواقع السياحية داخل نطاق مدينة أسوان، شملت معابد فيله ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية ومتحف النوبة والسوق السياحي، للاطمئنان والتأكد من جاهزية هذه المواقع لاستقبال السائحين والزائرين مع الموسم الجديد.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم بأن أسوان بجميع مدنها السياحية آمنة تمامًا وسيلقى السائح فيها كل رعاية واهتمام حيث كانت وستظل مقصدًا سياحيًا وسط الشمس الدافئة بألوانها الزاهية وبشاشة الوجوه السمراء وحسن إستقبال أهلها لضيوفهم وزائريهم.

وأشار المحافظ إلى أن اهتمام الدولة بجاهزية المواقع الأثرية يعكس أهمية صناعة السياحة وقيمتها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى جميع شرائح وأعمار وطوائف أبناء أسوان هذه المحافظة العريقة التى تتمتع بمقومات سياحية متكاملة تذخر بتنوع المنتج السياحي من سياحات أثرية وثقافية وبيئية ونيلية وعلاجية، علاوة على سياحة السفاري والصيد ومشاهدة الطيور في المحميات الطبيعية.
محافظ أسوان: جميع المدن السياحية مؤمنة تماما.. صور
محافظ أسوان: جميع المدن السياحية مؤمنة تماما.. صور
محافظ أسوان: جميع المدن السياحية مؤمنة تماما.. صور
محافظ أسوان: جميع المدن السياحية مؤمنة تماما.. صور
محافظ أسوان: جميع المدن السياحية مؤمنة تماما.. صور

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