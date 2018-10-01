ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أوسيم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:05 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إقالة رئيس مركز ومدينة أوسيم وعودته للعمل بديوان عام المحافظة وذلك لتدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك عقب الجولة التى قام بها المحافظ أمس بعدد من المراكز والمدن لمتابعة المجهودات المقدمة فى قطاع النظافة ومواجهة الإشغالات، والتي اكتشف خلالها تدني مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وكان المحافظ قد أصدر قرارا أمس بوقف نائب رئيس مدينة أوسيم واحالته إلى النيابة نتيجة المخالفات المنتشرة في المدينة.

ترشيحاتنا

سيدة ثالثة تتهم مرشح ترامب للمحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

القليوبية تحتفل بتدشين مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بتورتة هنقدر .. صور

روسيا تستدعي سفير كوريا الجنوبية

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

انفراد .. ننشر تفاصيل أول شركة حكومية لتسويق الفوسفات فى مصر والخارج

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

تيرى هنري على رادار تدريب برشلونة

القبض على سيدة تجمع بين زوجين في الغردقة.. أحدهما موظف فندق والآخر عاطل

الإفتاء: النبي لم يسكت طويلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية.. فيديو

مصرع 22 وإصابة 240 بسبب الكحوليات المغشوشة بإيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

إقبال أهالى البحيرة على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى ..صور

القليوبية تحتفل بتدشين مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بتورتة هنقدر .. صور

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

وزيرتا البيئة والتخطيط تفتتحان ورشة عمل مصر نحو الاقتصاد الأخضر.. صور

فيديو

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو
خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو
القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟