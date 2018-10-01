محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أوسيم

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إقالة رئيس مركز ومدينة أوسيم وعودته للعمل بديوان عام المحافظة وذلك لتدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك عقب الجولة التى قام بها المحافظ أمس بعدد من المراكز والمدن لمتابعة المجهودات المقدمة فى قطاع النظافة ومواجهة الإشغالات، والتي اكتشف خلالها تدني مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.



وكان المحافظ قد أصدر قرارا أمس بوقف نائب رئيس مدينة أوسيم واحالته إلى النيابة نتيجة المخالفات المنتشرة في المدينة.



