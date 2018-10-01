ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غدا.. انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بمحافظة الإسكندرية من وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، حيث تجرى الانتخابات على رئيس نقابة الصحفيين الفرعية والأعضاء غدًا الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).

وكان قد أعلن الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية الزملاء: رزق الطرابيشى "الوفد" ومحمد محمود "الجمهورية" وهويدا فتحى "أخبار اليوم".

والمرشحين لعضوية المجلس الزملاء: ابراهيم رضوان "أكتوبر"، والسيد سعيد "الوفد"، وبسمة الشحات "الديار"، وتامر صلاح الدين "الفجر"، وحسن ابو شقرة "الميدان"، وعصام صبرى "أخبار اليوم"، وعمرو حافظ "الجمهورية"، وهدى الساعاتى الشروق.

ترشيحاتنا

مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو

في يوم إعلان نوبل.. السجن لبطل فضيحة حجب الجائزة في فرع الأدب

قرار من محافظ الشرقية بعد اكتشافه تزويغ العاملين بصحة أنشاص الرمل.. صور

السيسي يصل شرم الشيخ لافتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الفكرية

مصرع 22 وإصابة 240 بسبب الكحوليات المغشوشة بإيران

السفارة الأمريكية تحذر المصريين من هذا الأمر

طفلة شجاعة تهاجم لصوصا مسلحين اقتحموا منزلها لسرقته .. فيديو

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. فيديووصور

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

احذر.. جملة شائعة بين الناس وقت الكرب تفتح الباب للشيطان

بسبب رسوبه .. طالب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بجامعة أسيوط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

إقبال أهالى البحيرة على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى ..صور

القليوبية تحتفل بتدشين مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بتورتة هنقدر .. صور

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

وزيرتا البيئة والتخطيط تفتتحان ورشة عمل مصر نحو الاقتصاد الأخضر.. صور

فيديو

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو
خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو
القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟