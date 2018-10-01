غدا.. انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بمحافظة الإسكندرية من وضع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، حيث تجرى الانتخابات على رئيس نقابة الصحفيين الفرعية والأعضاء غدًا الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر.



وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).



وكان قد أعلن الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية الزملاء: رزق الطرابيشى "الوفد" ومحمد محمود "الجمهورية" وهويدا فتحى "أخبار اليوم".



والمرشحين لعضوية المجلس الزملاء: ابراهيم رضوان "أكتوبر"، والسيد سعيد "الوفد"، وبسمة الشحات "الديار"، وتامر صلاح الدين "الفجر"، وحسن ابو شقرة "الميدان"، وعصام صبرى "أخبار اليوم"، وعمرو حافظ "الجمهورية"، وهدى الساعاتى الشروق.