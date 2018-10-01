عبدالنبي يستغيث بوزيرة الصحة لإجراء جراحة ليستعيد عمله

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ناشد عبدالنبي إسماعيل قرنى، أحد مواطنى محافظة بنى سويف، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بمساعدته على إجراء عملية رباط صليبى خلفى وأمامي.وأكد "عبدالنبي " عدم قدرته المادية على تحمل تكاليف العلاج والعمليات، مشيرا إلى رفض المستشفيات الحكومية التكفل بحالته وأن العملية سوف تكلف 40 ألف جنيه.وتابع قائلا: "أنا الآن لا أملك عمل للصرف علي عائلتى وتم وقفى عن العمل لحين إجراء العملية.