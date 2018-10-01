برلماني: مصر ستحتفل قريبا بخلوها من فيروس سى

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ونائب دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بمحافظة القاهرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى شهد العالم بنجاحها.



وقال مسعود فى بيان له، إن مصر بقيادة الرئيس السيسى لديها القدرة والكفاءة على مواجهة جميع المشكلات التى يعانى منها قطاع الصحة خاصة فى ضوء مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى يكفل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وفى مقدمتهم الطبقات الفقيرة من محدودى الدخل وغير القادرين.



وأعرب النائب أمين مسعود عن ثقته الكاملة فى قدرة الدولة على علاج جميع المواطنين المصابين بفيروس سى وفى القريب العاجل تعلن وتحتفل مصر أمام العالم كله بخلوها من هذا المرض، مشيدا بجهود اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإتمام استعدادات جميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى العاصمة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس سى.