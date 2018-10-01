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برلمان

برلماني: تعاطي طلاب المدارس للمخدرات كارثة تستوجب المكافحة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:38 م
تعاطي مخدرات
تعاطي مخدرات
محمود فايد
تقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم حول إدمان المخدرات بين طلاب المدارس.

وقال "بركات" في بيان له، إن حصول طلاب المدارس على المخدرات من المدرسة وما حولها تعد كارثة حقيقية تعصف بمستقبل ابنائنا وتمثل خطرا على خطط الدولة التنموية، ومن ثم يجب التصدي لها والقضاء عليها.

وأوضح أن إدمان المخدرات بين طلاب المدارس يرجع لعديد من الأسباب منها المشاكل الاجتماعية والأسرة والتعليم والظروف الاقتصادية، وبحل هذه القضايا سنحمي الأجيال من خطر الإدمان.

وأشار النائب إلى أن انتشار ظاهرة الإدمان بين الطلاب ليس بواقع الصدفة، وإنما هناك حملات ممنهجة لتدمير الشباب المصري بإدمان المخدرات خاصة بين أوساط طلاب المدارس.

وأكد ضرورة إيجاد آلية جديدة للقضاء على المخدرات يشترك فيها مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

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