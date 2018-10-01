السيسي يصل شرم الشيخ لافتتاح الملتقى الأول لمدارس التربية الفكرية.. ويستعد لتكريم أبناء الشهداء من ذوي الاحتياجات والباحثين الشباب.. والطلاب الصم يعرضون أغنية تحيا مصر أمام الرئيس

* الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لورش عمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

* رئيس الوزراء يتفقد الاستعدادات النهائية لإطلاق المتلقى بالمدينة الشبابية



وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدينة السلام شرم الشيخ، وذلك لافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية.



وفي نفس الاطار ، تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المدينة الشبابية بشرم الشيخ للإطمئنان على آخر استعدادات و بروفات اطلاق الملتقى العربي الاول لمدارس التربية الفكرية.



ورافقه خلال هذه الزيارة التفقدية ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمتابعة الاستعدادات النهائية للملتقى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، وقد أشاد مدبولي بالجهد المبذول من قبل الوزارة والعاملين بها.



وأوضح الاعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، أن هذا الملتقى سيتم تنظيمه مساء اليوم ، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، وتنظمه الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل الوزارة لعام ذوي الإعاقة كما أطلق علية لرئيس السيسي، بحضور رئيس الوزراء و الوزراء ومجموعة من القيادات الأمنية والإعلاميين والفنانين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، ومجموعة من وزراء الدول العربية المشاركة بالملتقى.



وأضاف خيري ، أن الملتقى يهدف إلى إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.



ومن جانبها ، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل برنامج افتتاح فاعليات الملتقى العربي الاول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة ، المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر.



ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقاعة مؤتمرات شرم الشيخ في تمام الساعة 6:45 ، ثم يبدأ افتتاح الملتقى في تمام الساعة 7 مساء ، وذلك بتلاوة ايات من القرآن من احد الطلاب ، ثم يتم بعد ذلك عرض تسجيلي لأهم انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.



ومن المقرر أن يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كلمة أمام الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.



وسيشهد الملتقى تقديم عروض فنية لمتحدي الاعاقة تشمل عرض اغنية تحيا مصر بلغة الاشارة (الصم) ، وعرض غنائي آخر.



كما ستضم فعاليات الملتقى تكريم رئيس الجمهورية لابناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة و الباحثين الشباب ، كما سيلقي الرئيس كلمة امام الحضور.



وستشمل الفعاليات بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.