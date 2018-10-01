وزير الآثار: التنسيق لتطوير عدد من المزارات الأثرية .. فيديو وصور

قال الدكتور خالد عنانى وزير الآثار إن زيارة أسوان اليوم حافلة بتفقد العديد من المناطق الأثرية للإطمئنان على مدى إستعدادها لإستقبال الموسم السياحى حيث أنه يتزامن مع زيارة اليوم إستضافة أكثر من 160 شركة من شركات السياحة البلجيكية لبحث تنظيم رحلات إلى محافظتى الأقصر وأسوان خلال الموسم الحالى.



وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة السياحة مع هذه الشركات لنقل صورة جذابة لمصر السياحية للعالم أجمع ، ومن أجل ذلك سيتم اليوم عقد لقاء مع إتحاد شركات السياحة البليجيكة لبحث أوجة التعاون المشترك بيننا لنمو السياحة البليجيكة الوافدة إلى مصر.



وأضاف وزير الآثار بأنه يتم التنسيق بين وزارتي الآثار والسياحة ومحافظة أسوان لتطوير عدد من المزارات الأثرية من خلال تزويدها باللوحات الإرشادية ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين لتسهيل رحلاتهم داخل المحافظة.



