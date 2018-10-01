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تعليم

40 جائزة بمليون جنيه لتشجيع البحث العلمي ورفع تصنيف جامعة طنطا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إستحداث ٤٠ جائزة لأول مرة في تاريخ جامعة طنطا بمبلغ مليون جنيه تشجيعًا للبحث العلمي وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة.

وأكد "سبع" أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع الباحثين على النشر الدولي للأبحاث بما يضمن دخول الجامعة في سباق التصنيفات الدولية، وبما يتفق وإستراتيجية الدولة الطموحة للنهوض بالبحث العلمي كشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذه الجوائز جاءت بناءً على اقتراح مجلس الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن تلك الجوائز ستوزع على كليات الجامعة وفقًا لأعضاء هيئة التدريس بها، وعدد الأبحاث المنشورة، بالإضافة إلى الاستشهادات المرجعية.

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