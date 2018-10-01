الرجال أكثر فضولا أم النساء ؟.. دراسة تجيب

كشفت دراسة جديدة أن هناك تباينًا صارخًا بين مشاركة الذكور والإناث في مجال الحياة الأكاديمية.



وكشفت دراسة قائمة على الملاحظة أجريت على 250 فعالية في 35 مؤسسة أكاديمية بـ10 بلدان أجراها باحثون في جامعة كامبردج، أن النساء يقل احتمال طرحهن للأسئلة فى الحلقات الدراسية بمعدل مرتين على مستوى الأقسام مقارنة بالرجال، وهذا التفاوت موجود رغم النسبة بين الجنسين في هذه الحلقات الدراسية.



وأشارت الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تبين أن المرأة أقل وضوحا من الرجال في مختلف المجالات العلمية، وتمثل النساء 59% من الشهادات الجامعية، لكن 47% فقط من خريجي الدكتوراه و21% فقط من المناصب العليا بالكلية.



وأوضح الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أن النساء يسألن أسئلة أقل من الرجال بشكل غير متناسب.



وكشف المسح عن وعي عام، وخاصة بين النساء، بأن الرجال يسألون أسئلة أكثر من النساء، وذكرت نسبة عالية من المستجيبين من الذكور والإناث في بعض الأحيان لا يطرحون سؤالًا، لكن الرجال والنساء اختلفوا في تقديراتهم لأهمية الأسباب المختلفة لذلك.