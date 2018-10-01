ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الرجال أكثر فضولا أم النساء ؟.. دراسة تجيب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:47 م
الرجال أكثر فضولا
الرجال أكثر فضولا أم النساء !
أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن هناك تباينًا صارخًا بين مشاركة الذكور والإناث في مجال الحياة الأكاديمية.

وكشفت دراسة قائمة على الملاحظة أجريت على 250 فعالية في 35 مؤسسة أكاديمية بـ10 بلدان أجراها باحثون في جامعة كامبردج، أن النساء يقل احتمال طرحهن للأسئلة فى الحلقات الدراسية بمعدل مرتين على مستوى الأقسام مقارنة بالرجال، وهذا التفاوت موجود رغم النسبة بين الجنسين في هذه الحلقات الدراسية.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تبين أن المرأة أقل وضوحا من الرجال في مختلف المجالات العلمية، وتمثل النساء 59% من الشهادات الجامعية، لكن 47% فقط من خريجي الدكتوراه و21% فقط من المناصب العليا بالكلية.

وأوضح الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أن النساء يسألن أسئلة أقل من الرجال بشكل غير متناسب.

وكشف المسح عن وعي عام، وخاصة بين النساء، بأن الرجال يسألون أسئلة أكثر من النساء، وذكرت نسبة عالية من المستجيبين من الذكور والإناث في بعض الأحيان لا يطرحون سؤالًا، لكن الرجال والنساء اختلفوا في تقديراتهم لأهمية الأسباب المختلفة لذلك.

ترشيحاتنا

العثور على جثة سيدة بعمرها 150 عام في تابوت معدني.. صور

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

وصول جثمان صفوت عبدالحليم إلى مسجد السيدة نفيسة .. صور

مصرع 22 وإصابة 240 بسبب الكحوليات المغشوشة بإيران

تحقيقات بريطانية لكشف لغز العثور على هياكل عظمية متناثرة بمقبرة.. صور

عيد ميلاد بهاء سلطان.. حقيقة تجسسه لصالح إسرائيل في بداية مشواره

سيدة ثالثة تتهم مرشح ترامب للمحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي

الإفتاء: النبي لم يسكت طويلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية.. فيديو

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

فتاة تسأل عن حكم الارتباط بشخص متزوج .. شاهد رد الإفتاء

بسبب رسوبه .. طالب يلقي بنفسه من الطابق الثالث بجامعة أسيوط

محافظ الفيوم يطمئن على صحة طالبات الاختناق .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الشرقية يتفاجأ بتعطل 7 أجهزة ضرورية بمستشفى مشتول السوق.. صور

إقبال أهالى البحيرة على الحملة القومية للقضاء على فيروس سى ..صور

القليوبية تحتفل بتدشين مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بتورتة هنقدر .. صور

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

وزيرتا البيئة والتخطيط تفتتحان ورشة عمل مصر نحو الاقتصاد الأخضر.. صور

فيديو

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو
خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو
القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟