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محافظات

وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:35 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
شاذلى عبد الفتاح
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بأن الوزارة تعتمد على أساليب حديثة فى الترويج للمناطق السياحية بمصر على مستوى دول العالم ، حيث يتم الإستعداد لنقل إحتفالية تعامد الشمس بمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية فى 22 أكتوبر الجاري، بشكل مختلف هذا العام بالتزامن مع مرور 50 عامًا على نقله ، حيث سيتم الإعتماد على المنصات الرقمية والترويج الديجتال فى نقل الإحتفالية للوصول إلى أكبر قطاع من السائحين بالعالم ، كما سيتم التنسيق مع وزارة الآثار والطيران لتسهيل وزيادة رحلات الطيران لمشاهدة الإحتفالية لإستقبال أكبر عدد من الزائرين.

جاء ذلك أثناء قيام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية بعدد من المعالم والمواقع السياحية داخل نطاق مدينة أسوان شملت معابد فيله ومنطقة المسلة الناقصة الأثرية ومتحف النوبة والسوق السياحى للإطمئنان والتأكد من جاهزية هذه المواقع لإستقبال السائحين والزائرين مع الموسم الجديد .
وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور
وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور
وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور

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