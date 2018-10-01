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محافظات

43 وحدة صحية بمطروح تشارك فى مبادرة القضاء على فيروس سي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
نور محمود
اكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ان حملة القضاء على فيروس سي انطلقت بالمحافظة من خلال 43 وحدة صحية بداية من أول اكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأضاف أن عدد المواطنين المستهدفين من المبادرة بالمحافظة يبلغ 275.

وأكد محافظ مطروح على تكاتف جميع أجهزة الدولة لنجاح تلك المبادرة مع الإهتمام بصحة المواطن وتذليل كافة العقبات، مع ضرورة نشر التوعية اللازمة للوصول إلى جميع المواطنين ، والإعلان عن مواعيد العمل ومناطق الوحدات الصحية المستهدف الكشف بها ، وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

43 وحدة صحية بمطروح تشارك فى مبادرة القضاء على فيروس سي
43 وحدة صحية بمطروح تشارك فى مبادرة القضاء على فيروس سي
43 وحدة صحية بمطروح تشارك فى مبادرة القضاء على فيروس سي
43 وحدة صحية بمطروح تشارك فى مبادرة القضاء على فيروس سي
43 وحدة صحية بمطروح تشارك فى مبادرة القضاء على فيروس سي

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