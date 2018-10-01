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محافظات

صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتورة ياسمين سعيد مدير إدارة الجودة الشاملة، مسؤولي الجودة بمراكز ببا وناصر والفشن.

كما كرم وكيل الوزارة، الدكتورة رانيا عاطف مسئول الجودة بالمديرية، نظرا لجهودها فى الإدارة.

وتمت مناقشة مشاريع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك الإدارات داخل المحافظة.
صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور
صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور
صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور
صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور
صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور

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