صحة بني سويف تكرم مسؤولي الجودة بمراكز المحافظة.. صور

كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتورة ياسمين سعيد مدير إدارة الجودة الشاملة، مسؤولي الجودة بمراكز ببا وناصر والفشن.



كما كرم وكيل الوزارة، الدكتورة رانيا عاطف مسئول الجودة بالمديرية، نظرا لجهودها فى الإدارة.



وتمت مناقشة مشاريع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك الإدارات داخل المحافظة.

