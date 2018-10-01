محافظ الجيزة يكلف نائب رئيس حى الهرم قائما بأعمال رئيس مدينة أوسيم

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تكليف فرج عبد العاطى نائب رئيس حى الهرم للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة اوسيم بدلًا من الدكتور علاء فتحى رئيس مركز ومدينة أوسيم.



وكان محافظ الجيزة قد أصدر صباح اليوم قرار إقالة رئيس مركز ومدينة أوسيم وعودته للعمل بديوان عام المحافظة وذلك لتدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك عقب الجولة التى قام بها المحافظ أمس بعدد من المراكز والمدن لمتابعة المجهودات المقدمة فى قطاع النظافة ومواجهة الإشغالات، والتي اكتشف خلالها تدني مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.