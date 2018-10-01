الأشعة تحدد مصير نجم الأهلي السعودي

أكدت بعض الصحف السعودية أن إصابة البرازيلي جوزيف دي سوزا نجم فريق الأهلي السعودي في الركبة، التي أخرجته من مباراة الباطن أمس الأول، بغير المقلقة حسب التقييم المبدئي.



وأشارت الصحف إلى فحص بالأشعة سيخضع له اللاعب، للتحقق بدرجة أكبر من وضع ركبته.



وذكرت الصحف، أن دي سوزا، المحور الأساسي في الفريق الأول لكرة القدم في النادي، لم يخرج من حسابات الأرجنتيني بابلو جويدي، المدرب، لمباراة الفيصلي، الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



ومنح جويدي لاعبي الفريق إجازة أمس غداة الفوز على الباطن "2ـ0"، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، على أن يعاودوا التدرب اليوم على ملعب النادي في جدة، استعدادا لمباراة الفيصلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".