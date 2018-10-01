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حوادث

ضبط 24 قضية بيع لحوم فاسدة خلال 24 ساعة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:52 م
ًصورة أرشيفية - لحوم
ًصورة أرشيفية - لحوم فاسدة
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (18) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز و(249) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح و(24) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و(71) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط (591) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط (24) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها و(21) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و(8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و(4) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار جميع السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك للتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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