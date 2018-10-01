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أخبار البلد

لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:42 م
ميلانيا ترامب تزور
ميلانيا ترامب تزور مصر لهذا السبب
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انطلاقها في جولة خارجية اليوم "الاثنين" تشمل زيارة مجموعة من الدول الإفريقية هي غانا، وملاوي وكينيا ثم مصر.

وأكدت سيدة أمريكا الأولى أن هدف هذه الزيارة هو أنها تأتي في إطار برنامجها الاجتماعي «BE BEST»، وأنها ستركز في زيارتها إلى مصر على المشاريع السياحية؛ حيث إنه من المتوقع ان تزور المواقع السياحية والتاريخية الأبرز في مصر مثل الأهرامات.

كما تهدف زيارة زوجة الرئيس الأمريكي إلى مصر لمساندة فئات المجتمع من النساء والأطفال ودعم برامج الحماية المجتمعية، وذلك ضمن أهداف برنامجها الإنمائي بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وكتبت «ميلانيا ترامب» عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين «تويتر» قائلة: "إنها ستبدأ زيارتها الأسبوع الجاري إلى 4 دول إفريقية تعد من أجمل دول القارة السمراء، وجاءت على الترتيب غانا وملاوي وكينيا ومصر".
لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع
لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع
لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع
لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع
لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

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