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حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بقيادة النائب محمد عبدالله زين الدين الأمين العام لحزب مستقبل وطن محافظة البحيرة فى مبادرة الكشف عن فيروس سي بجميع قرى ومراكز المحافظة وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات النائب أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن في دعم الوطن والمواطنين في جميع المجالات. 

وقال زين الدين أمين الحزب بمحافظة البحيرة إن محافظة البحيرة تعد أولى محطات المبادرة، حيث إنها ضمن 9 محافظات فى المرحلة الأولى للحملة، ومن المستهدف فحص 3 ملايين و 750 ألف مواطن، من خلال الوحدات الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحزب بالمحافظة قام بتوعية المواطنين بضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية لإجراء الفحوصات لنجاح الحملة، لافتا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأهالى. 

وأشار النائب إلى أنه سيتم عمل تقرير يومي حول مجمل الحالات التى تم فحصها من شأنه أن يساهم فى نجاح الحملة وحث المواطنين على اجراء الفحوصات، وقام الحزب بتوفير وإتاحة عدد من الوسائل لمساعدة كبار السن على الوصول الى وحدات الرعاية الصحية بالمحافظة من سيارات واستراحات لكبار السن.

وأكد محمد وجيه خالد امين التنظيم أنه تم عمل دعاية وأعلان على مستوى مراكز المحافظة بالكامل وعمل خيم وتوفير استراحات وكراسي أمام الوحدات الصحية والمراكز الطبية لانتظار المواطنين وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين إلى أماكن التحليل في الوحدات الصحية وتوفير عدد من شباب حزب مستقبل وطن مدربين على تسجيل بيانات المواطنين على الكمبيوتر.

وأوضح محمود عبد الصبور أمين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن الحملة يشرف عليها حزب مستقبل وطن فى جميع قرى ومدن المحافظة وتم توفير كافة سبل الراحة للمواطنين فى 408 وحدات يجرى الكشف فيها مشيرا أن فترة المسح تستمر لمدة 3 ايام تبدء من اليوم فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا يوميا واذا اثبت وجود إصابة للمواطن يتم إخطاره بمكان حصوله على العلاج.
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور
حزب مستقبل وطن بالبحيرة يشارك بحملة السيسى للقضاء على فيروس سى..صور

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